Бюджет области сохранит социальную направленность в ближайшие три года

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По информации отдела информационно-аналитического обеспечения облдумы, на весь трехлетний период сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Это более 68%. Общий объем доходов прогнозируется на уровне 95 миллиардов 855 миллионов рублей, расходов – 97 миллиардов 672 миллиона рублей.Благодарность депутатам за совместную работу по формированию регионального бюджета выразил губернатор Валерий Радаев.- Мы не отказались ни от одного вида социальной поддержки, - отметил он. - Исполнив майские указы 2012 года, будем и в дальнейшем индексировать достигнутый результат в части заработной платы работников бюджетной сферы. Главное, что отличает бюджет-2019, — это расходы на софинансирование национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Необходимые средства заложены в полном объеме. А это значит, что будем неукоснительно следовать целевым ориентирам по демографии, повышению качества жизни.