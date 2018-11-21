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Бюджет области сохранит социальную направленность в ближайшие три года

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Бюджет области сохранит социальную направленность в ближайшие три года

Сегодня в ходе заседания Саратовской областной думы депутаты приняли закон о бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
По информации отдела информационно-аналитического обеспечения облдумы, на весь трехлетний период сохранена социальная направленность бюджетных расходов. Это более 68%. Общий объем доходов прогнозируется на уровне 95 миллиардов 855 миллионов рублей, расходов – 97 миллиардов 672 миллиона рублей.

Благодарность депутатам за совместную работу по формированию регионального бюджета выразил губернатор Валерий Радаев.

- Мы не отказались ни от одного вида социальной поддержки, - отметил он. - Исполнив майские указы 2012 года, будем и в дальнейшем индексировать достигнутый результат в части заработной платы работников бюджетной сферы. Главное, что отличает бюджет-2019, — это расходы на софинансирование национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Необходимые средства заложены в полном объеме. А это значит, что будем неукоснительно следовать целевым ориентирам по демографии, повышению качества жизни.