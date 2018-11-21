В Саратове состоится ярмарка НКО
Она пройдет 22 ноября в рамках регионального Гражданского форума.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в работе ярмарки планируется участие порядка 50 социально-ориентированных некоммерческих организаций региона, представителей органов исполнительной и законодательной власти, общественных советов, бизнес-сообщества. Запланирована экспозиция стендов некоммерческих организаций.
В рамках ярмарки 2018 года планируется обсуждение вопросов развития на территории региона новых механизмов поддержки социально значимых инициатив некоммерческих организаций, участия НКО в оказании социальных услуг населению, а также подведение предварительных итогов Года добровольца в Саратовской области.