Четверо бывших полицейских обвиняются в должностных преступлениях

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По информации СУСКР по Саратовской области, 21 апреля участковый уполномоченный полиции отдела полиции №7 Саратова, старший участковый этого же отдела полиции и инспектор ДПС остановили автомобиль, в котором находились две девушки. Затем полицейские провели досмотр транспортного средства, в котором обнаружили предположительно свертки с наркотическимисредствами.За неизъятие наркотических средств и непривлечение к уголовной ответственности за их незаконный оборот сотрудники полиции стали вымогать с девушек взятку в виде денежных средств в сумме 100 тысяч рублей. В тот же день злоумышленники получили от девушек часть взятки в сумме 24 тысяч рублей, а для получения оставшейся части незаконного вознаграждения привлекли в качестве посредника сотрудника одной из рот полка ППС полиции Приволжского линейного управления МВД России на транспорте. 26 апреля при получении оставшейся части взятки в размере 76 тысяч рублей он был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.Также сообщается, что упомянутый участковый обвиняется в укрывательстве двух преступлений против жизни и здоровья. Данные факты преступнойдеятельности выявлены прокуратурой Ленинского района города Саратова, направившей в следственный орган соответствующий материал.- В ходе предварительного следствия по ходатайству следственного органа в отношении трех соучастников судом избрана мера пресечения в видезаключения под стражу, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Посреднику во взяточничестве в связи с данными им признательными показаниями и активным сотрудничеством со следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.По результатам служебной проверки, проведенной ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской указанные сотрудники в июле текущего года были уволены изорганов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото https://static.caravan.kz