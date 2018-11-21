Саратовец погиб из-за непотушенной сигареты
Из горящего дома было эвакуировано 40 человек.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера приблизительно в 8 часов вечера поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире четырехэтажного дома на ул. Международной в Ленинском районе. Горели вещи в комнате на площади 12 кв.м. Из дома было эвакуировано 40 человек, в том числе 5 детей.
По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии. В результате происшествия погиб мужчина 1946 года рождения.
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