Завершается прием заявок на участие в конкурсе "Город кино"

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По информации областного методического киновидеоцентра, на сегодняшний день о своем желании принять участие в XI областном фестивале-конкурсе исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» заявили индивидуальные исполнители и творческие коллективы из Аркадакского, Балаковского, Екатериновского, Новобурасского, Питерского, Советского,Энгельсского районов области и Саратова. Прием заявок завершится 26 ноября.Конкурсное прослушивание исполнителей-участников состоится 6 декабря на сцене Большого зала Детского театрально – концертного учреждения (Старого ТЮЗа) по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 83. Оценивать творческие номера исполнителей будут руководители саратовских учреждений культуры.В этом году в качестве основных тем фестиваля организаторы выбрали исполнение музыкальных произведений из кинофильмов известных композиторов-классиков, чьи юбилеи исполняются в 2018 году. Это А.Вивальди, С.Рахманинова, Дж.Гершвина, Р.Вагнера, Ш.Гуно, Дж.Пуччини. Кроме того, участники исполнят песни Юрия Саульского, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, и Льва Шварца (120 лет со дня рождения).