Саратовец арестован на двое суток за то, что не снял тонировку с автомобиля
Соответствующее решение принял Заводской районный суд.
По информации ГИБДД Саратова, 19 ноября на проспекте Энтузиастов сотрудники ДПС остановили автомашину "Лада Приора" под управлением водителя мужчины 1983 года рождения. Было установлено, что светопропускание стекол не соответствовало требованиям технического регламента, в связи с чем нарушитель был привлечен к административной ответственности. Ему было выдано требование снять тонировку.
При проверке по базе данных ГИБДД было установлено, что 7 октября данный мужчина уже был привлечен к административной о ответственности в виде штрафа 500 рублей за нарушением светопропускания стекол в своем автомобиле. Ему также выдано требование о прекращении противоправных действий.
За повторное нарушение водитель наказан административным арестом сроком на двое суток.