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В Радищевском музее открывается выставка художественных кукол «Микромакрос»

Новости / Культура
В Радищевском музее открывается выставка художественных кукол «Микромакрос»

Ее представляет экспериментальная творческая мастерская «DollArt.ru» Российской Академии художеств и Творческого союза художников России (Москва).
По информации пресс-службы Радищевского музея, в экспозицию вошли работы более чем 40 российских художников-кукольников, представляющие собой, по замыслу авторов, Микромакрос - "волшебный мир, в котором перекрещиваются параллельности, сочетается несочетаемое, соединяются в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное, реальное с нереальным, настоящее с будущим. Где великаны и лилипуты живут совсем рядом и не всегда догадываются о существовании друг друга. Микромакрос - это игра масштабов, или масштаб игры, попытка пережить иллюзию воплощения в жизнь мечты о существовании микро- и макромира и возможности попасть туда, преодолев границы земного существования. Такое «романтическое многомирие» возможно лишь во сне, в игре или в искусстве".

Открытие состоится 22 ноября в 17.00 в здании музея на Первомайской.