В пригородном поезде Сенная – Саратов состоится акция «Вагон к здоровью»
Ее проведет Саратовская «ППК» совместно с НУЗ «Дорожная Клиническая больница на станции Саратов-2 ОАО «РЖД».
«Вагон к здоровью» отправится на маршрут 23 ноября. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, цель данного мероприятия – напомнить жителям области о необходимости следить за состоянием своего здоровья.
В рамках акции в пригородном поезде № 6166 сообщением Сенная – Саратов медики проконсультируют всех желающих пассажиров по вопросам профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, измерят артериальное давление.