Следователи СК проверят правомерность действий должностных лиц областного правительства по отношению к волейбольному клубу «Протон-БАЭС»
Доследственная проверка проводится отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области.
Как сообщили в ведомстве, основанием послужили материалы, поступившие из областной прокуратуры. "Из материалов следует, что в действиях
должностных лиц правительства Саратовской области содержатся признаки превышения должностных полномочий и воспрепятствования иной законной
деятельности, выразившиеся в незаконном вмешательстве в деятельность общественной организации - волейбольного клуба «Протон-БАЭС», повлекшем
невозможность привлечения клубом спонсорских средств и своевременной выплаты заработной платы игрокам и работникам команды", - сообщает пресс-служба следственного управления.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.