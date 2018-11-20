Продукция Саратовского НПЗ удостоена звания лауреата конкурса «100 лучших товаров России»

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Саратовский НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России» много лет, и его продукция неоднократно удостаивалась званий лауреата и дипломанта. Так, в 2016 году топливо дизельное Евро, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) по ГОСТ 32511-2013 удостоено звания дипломанта конкурса.В 2017 году бензин автомобильный PULSAR-95 АИ-95-К5 стал лауреатом, а бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 - дипломантом конкурса. Также бензин PULSAR-95 АИ-95-К5 за его качество, экологичность, безопасность, материало- и энергоэффективность на стадии производства и применения включен в первую сотню лучших товаров России 2017 года и награжден почетным дипломом «Золотая сотня».- Всего за годы участия в конкурсе продукция Саратовского НПЗ 11 раз получала звание лауреата и 9 раз – дипломанта. 11 работникам предприятия вручены почетные знаки «Отличник качества». В этом году этим знаком награжден главный специалист отдела производственного планирования Максим Курников. Генеральный директор ПАО «Саратовский НПЗ» Дмитрий Зубарев представлен региональной конкурсной комиссией (РКК) к награждению почетным знаком «За достижения в области качества». Данная персональная награда присуждается руководителям и ведущим специалистам организаций, чья продукция вышла в финал. За всю историю участия предприятия в конкурсе почетный знак его представителю вручен впервые.В планах завода на будущее – побороться за высшие награды конкурса: призы «Лидер качества» и «Гордость Отечества».