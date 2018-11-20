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Продукция Саратовского НПЗ удостоена звания лауреата конкурса «100 лучших товаров России»

Новости
Продукция Саратовского НПЗ удостоена звания лауреата конкурса «100 лучших товаров России»

По итогам XXI Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» топливо дизельное Евро, зимнее, класса 1 по ГОСТ 32511-2013, соответствующее требованиям ТР ТС 013/2011, стало лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Дизельное топливо этой марки отличается низким содержанием полициклических ароматических углеводородов и серы, поставляется во многие регионы России и на экспорт.

Саратовский НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России» много лет, и его продукция неоднократно удостаивалась званий лауреата и дипломанта. Так, в 2016 году топливо дизельное Евро, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) по ГОСТ 32511-2013 удостоено звания дипломанта конкурса.

В 2017 году бензин автомобильный PULSAR-95 АИ-95-К5 стал лауреатом, а бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 - дипломантом конкурса. Также бензин PULSAR-95 АИ-95-К5 за его качество, экологичность, безопасность, материало- и энергоэффективность на стадии производства и применения включен в первую сотню лучших товаров России 2017 года и награжден почетным дипломом «Золотая сотня».

Галина Баранова, начальник отдела стандартизации и систем менеджмента ПАО «Саратовский НПЗ»:

- Всего за годы участия в конкурсе продукция Саратовского НПЗ 11 раз получала звание лауреата и 9 раз – дипломанта. 11 работникам предприятия вручены почетные знаки «Отличник качества». В этом году этим знаком награжден главный специалист отдела производственного планирования Максим Курников. Генеральный директор ПАО «Саратовский НПЗ» Дмитрий Зубарев представлен региональной конкурсной комиссией (РКК) к награждению почетным знаком «За достижения в области качества». Данная персональная награда присуждается руководителям и ведущим специалистам организаций, чья продукция вышла в финал. За всю историю участия предприятия в конкурсе почетный знак его представителю вручен впервые.

В планах завода на будущее – побороться за высшие награды конкурса: призы «Лидер качества» и «Гордость Отечества».