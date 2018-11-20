За прошедшие сутки в области горели комбайн, солома, сено и сарай
Всего было потушено шесть пожаров.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера в 13 ч. 29 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о загорании комбайна «Вектор-410». ЧП произошло в 20 км от села Красноармейское Энгельсского района. Площадь пожара составила 45 кв.м.
В восемь часов вечера в селе Новореченский Питерского района горел сарай на площади 636 кв.м. Огнем уничтожено 5 т соломы, 2 т сена и сама постройка. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
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