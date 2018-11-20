Владельцы лучших гончих собак получили охотничьи валторны

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По информации комитета охотничьего хозяйства области, эти соревнования охотники посвятили памяти саратовского гончатника Евгения Быкова, который много сил отдал развитию охотничьего собаководства.Всего в турнире приняло участие 72 собаки породы «русская гончая» и «русская пегая гончая». Продемонстрировать рабочие качества своих собак приехали охотники из Краснодарского, Ставропольского, Пермского краёв, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Тамбовской областей, Мордовии и Украины."Задача собак сводилась к поиску зайца и преследование его с голосом к владельцу. Животному миру региона ущерба состязания не причинили", - отметили в комитете.В командном первенстве первое место заняли гончие из Саратовской области. Звания «Полевой чемпион» удостоился выжлец русской пегой гончей по кличке Буян, владелец которой также представлял наш регион. По результатам полевой экспертизы собакам было выдано всего восемь дипломов.Хозяева собак-победителей были награждены ценными подарками, а так же важными для любого гончатника предметами - специализированными охотничьими валторнами, сделанными мастерами из Санкт-Петербурга.Фото https://avatars.mds.yandex.net