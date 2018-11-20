Заключенный саратовского исправительного учреждения вербовал сокамерников в террористическую организацию
Сотрудниками УФСБ России по Саратовской области пресечена противоправная деятельность члена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (МТО «ХТ») Рината Галиуллина Файзулловича, который в период нахождения в исправительном учреждении вел среди осужденных лиц пропаганду экстремистской идеологии, склонял их к вступлению в ряды МТО.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Галиуллин был задержан 28 июля 2017 сразу после освобождения. В рамках расследования уголовного дела следственным подразделением УФСБ были собраны достаточные доказательства совершения им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, была обнаружена собственноручно изготовленная им план-схема вооруженного захвата правительственных учреждений Российской Федерации.
16 августа 2018 решением Приволжского окружного военного суда Галиуллин признан виновным, он приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Апелляционным определением Верховного суда РФ приговор оставлен без изменений.
В управлении ФСБ отметили, что в ходе судебного процесса обвиняемый не раскаялся в совершенных им преступлениях.
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