Саратовская область лидирует по валовому сбору подсолнечника
Ожидается, что по итогам аграрного года будет собрано 1 млн 600 тыс. тонн маслосемян.
Об итогах уборочной на совещании под председательством губернатора Валерия Радаева рассказала министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева. Она рассказала, что на сегодняшний день при урожайности более 13 ц/га собран 1 млн 550 тыс. тонн. Это первый результат в масштабах России.
Было отмечено, что подсолнечник реализуется как на территории региона, так и за его пределами. Саратовский подсолнечник покупают Волгоградская, Пензенская, Воронежская, Самарская области. Также Татьяна Кравченко подчеркнула, что в регионе достаточно мощностей для хранения урожая.
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