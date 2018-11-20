Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причины распространения вируса менингита в саратовской школе
Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией пяти лабораторно-подтвержденных случаев энтеровирусных инфекций среди обучающихся в СОШ №48 Ленинского района.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, после выявления заболевания было оперативно организовано проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию возникшего очага. В частности, проведен отбор проб внешней среды, клинического материала для лабораторных обследований. В школе отменена кабинетная система обучения, усилены мероприятия «утреннего фильтра», направленных на выявление детей с признаками заболеваний, введен запрет на проведение общешкольных мероприятий, режим питья организован с использованием бутиллированной воды.
По предписанию управления за контактными детьми организовано ежедневное наблюдение. В СОШ №48 проведена заключительная дезинфекция силами организации дезинфекционного профиля.
"Мероприятия по локализации и ликвидации очага, установлению причинно-следственных связей продолжаются", - сообщили в Роспотребнадзоре.