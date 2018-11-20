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Саратов посетил олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев

Новости
Саратов посетил олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев


Спортсмен принял участие в открытии юношеского турнира на призы «Клуба дзюдо Фаворит», который проходил 17 ноября на базе регионального центра спортивной подготовки.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов - юношей и девушек 2002-2004 г.р. - из 20 регионов России.

Личные соревнования прошли в разных возрастных и весовых категориях: юноши – 46кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, св. 90 кг; девушки – 57 кг. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками соответствующих степеней.

Хорошим подарком для спортсменов также стала встреча с олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом мира 2011 года, чемпионом Европы 2009 года Тагир Хайбулаев. Перед торжественным открытием турнира специальный гость турнира ответил на интересующие ребят вопросы и провел автограф-сессию.