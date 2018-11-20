В Саратове стартует Фестиваль актуального научного кино
Мероприятия ФАНКа пройдут при поддержке областного киновидеоцентра.
С 20 по 24 ноября 2018 года в Саратове пройдет Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Его идейными вдохновителями и организаторами стали преподаватели и студенты кафедры социальных коммуникаций СГУ имени Н.Г.Чернышевского.
В состав оргкомитета вошли также представители Саратовского областного методического киновидеоцентра. Все кинопоказы в рамках фестиваля будут организованы при технической поддержке учреждения. Фильмы для этого фестиваля предоставлены областным киновидеоцентром в рамках лицензионного соглашения, заключенного с организаторами этого всероссийского проекта. Кроме того, все спикеры фестиваля получат в подарок пригласительные билеты на посещение новогодних представлений, которые пройдут в кинозале «На Рижской» с 20 по 27 декабря 2018 года.
Открытие Фестиваля актуального научного кино состоится 20 ноября в 12.00 в XII корпусе госуниверситета (ул. Вольская, 10).
Здесь же будут проходить все основные мероприятия саратовского ФАНКа: показы документальных фильмов российских и зарубежных режиссеров, открытые дискуссии и увлекательные лекции на самые актуальные темы современности.
Более подробно с программой ФАНКа можно познакомиться в разделе "Документы", а также в официальной группе фестиваля.
Вход на мероприятия ФАНКа свободный для всех желающих.
Для справки
Фестиваль актуального научного кино ФАНК при поддержке Министерства образования и науки России проводит Дни научного кино по всей стране.
ФАНК — это фестиваль актуального научного кино нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.
Все новости о кино – на сайте www.sarkvc.ru
С 20 по 24 ноября 2018 года в Саратове пройдет Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Его идейными вдохновителями и организаторами стали преподаватели и студенты кафедры социальных коммуникаций СГУ имени Н.Г.Чернышевского.
В состав оргкомитета вошли также представители Саратовского областного методического киновидеоцентра. Все кинопоказы в рамках фестиваля будут организованы при технической поддержке учреждения. Фильмы для этого фестиваля предоставлены областным киновидеоцентром в рамках лицензионного соглашения, заключенного с организаторами этого всероссийского проекта. Кроме того, все спикеры фестиваля получат в подарок пригласительные билеты на посещение новогодних представлений, которые пройдут в кинозале «На Рижской» с 20 по 27 декабря 2018 года.
Открытие Фестиваля актуального научного кино состоится 20 ноября в 12.00 в XII корпусе госуниверситета (ул. Вольская, 10).
Здесь же будут проходить все основные мероприятия саратовского ФАНКа: показы документальных фильмов российских и зарубежных режиссеров, открытые дискуссии и увлекательные лекции на самые актуальные темы современности.
Более подробно с программой ФАНКа можно познакомиться в разделе "Документы", а также в официальной группе фестиваля.
Вход на мероприятия ФАНКа свободный для всех желающих.
Для справки
Фестиваль актуального научного кино ФАНК при поддержке Министерства образования и науки России проводит Дни научного кино по всей стране.
ФАНК — это фестиваль актуального научного кино нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.
Все новости о кино – на сайте www.sarkvc.ru