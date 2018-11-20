Общественники области соберутся на Гражданском форуме
В этом году одно из самых значимых событий гражданского общества пройдет в Саратове с 21 по 23 ноября.
По информации Общественной палаты региона, девизом Гражданского форума станет «Гражданская активность – веление времени!». Основная цель мероприятий – выявление и поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности, определение новых возможностей в развитии институтов гражданского общества и участия граждан в развитии территорий.
В течение трех дней запланировано проведение пленарного заседания, а также более 10 переговорных площадок, темой обсуждения которых станут наиболее значимые вопросы, стоящие перед обществом в Саратовской области. В частности, площадки будут посвящены развитию бизнеса и предпринимательства, в том числе молодежного, вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, волонтерскому движению, пропаганде здорового образа жизни и другим актуальным вопросам.