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Саратовцев приглашают на выставку глиняной игрушки

Новости / Культура
Саратовцев приглашают на выставку глиняной игрушки

23 ноября в областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой пройдет II областной смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества «Саратовская глиняная игрушка».

По информации организаторов, мероприятие проводится уже второй раз в целях возрождения и развития самобытного народного художественного творчества, характерного исключительно для Саратовской области.

Всех желающих познакомиться с уникальными изделиями саратовских мастеров приглашают 23 ноября с 10.00 до 12.00 в фойе 2 этажа центра народного творчества имени Л.А.Руслановой по адресу ул. Ломоносова, д. 20.