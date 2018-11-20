Саратовцев приглашают на выставку глиняной игрушки
23 ноября в областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой пройдет II областной смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества «Саратовская глиняная игрушка».
По информации организаторов, мероприятие проводится уже второй раз в целях возрождения и развития самобытного народного художественного творчества, характерного исключительно для Саратовской области.
Всех желающих познакомиться с уникальными изделиями саратовских мастеров приглашают 23 ноября с 10.00 до 12.00 в фойе 2 этажа центра народного творчества имени Л.А.Руслановой по адресу ул. Ломоносова, д. 20.