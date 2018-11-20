20 ноября 2018 07:00 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 19 ноября
Саратов посетил олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев
17:13 | 19 ноября
Саратовцев приглашают на выставку глиняной игрушки
16:26 | 19 ноября
Общественники области соберутся на Гражданском форуме
15:48 | 19 ноября
В Саратове стартует Фестиваль актуального научного кино
14:38 | 19 ноября
Житель Колокольцовки задушил бывшую жену за обвинение в алкоголизме
13:45 | 19 ноября
В четырех домах на Тулайкова до полуночи не будет воды
12:56 | 19 ноября
Саратовские танцоры стали призерами Парадельфийских игр
12:08 | 19 ноября
В Саратовской области отметят День правовой помощи детям
11:05 | 19 ноября
Модель шипуемых шин Viatti стала одной из лучших в рейтинге «Мосавтошина»
10:04 | 19 ноября
В Саратове стартует фестиваль актуального научного кино
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Житель Колокольцовки задушил бывшую жену за обвинение в алкоголизме

Новости / ЧП
Житель Колокольцовки задушил бывшую жену за обвинение в алкоголизме

Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Калининского района, обвиняемого в убийстве.

Преступление было совершено 2 сентября. По информации СУ СКР по Саратовской области, в утреннее время мужчина ришел в дом своей бывшей супруги. В ходе беседы женщина высказала гостю претензии в злоупотреблении алкоголем. Разозлившись, мужчина толкнул ее в грудь, от чего она упала на пол. Затем он взял провод от акустической системы и сдавил им шею потерпевшей. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сообщается, что вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении него, направлено в суд для рассмотрения по существу.