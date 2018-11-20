Житель Колокольцовки задушил бывшую жену за обвинение в алкоголизме

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Преступление было совершено 2 сентября. По информации СУ СКР по Саратовской области, в утреннее время мужчина ришел в дом своей бывшей супруги. В ходе беседы женщина высказала гостю претензии в злоупотреблении алкоголем. Разозлившись, мужчина толкнул ее в грудь, от чего она упала на пол. Затем он взял провод от акустической системы и сдавил им шею потерпевшей. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленник скрылся с места происшествия.Сообщается, что вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении него, направлено в суд для рассмотрения по существу.