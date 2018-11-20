Саратовские танцоры стали призерами Парадельфийских игр

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По информации министерства социального развития области, II международные Парадельфийские игры – инклюзивные состязания людей с инвалидностью в области высших достижений в искусстве – проходили с 11 по 17 ноября в Ижевске. Количество российских и зарубежных участников составило более 2 тысяч человек.Творческие соревнования проводились по 29 номинациям в 8 видах искусств (музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое, цирковое искусство, литература (авторство) и жестовая песня). Саратовская делегация, помимо выступлений на сцене, принимала участие в творческих мастер-классах по танцам и вокалу.- Нам выпала огромная честь представить саратовский регион на международных Парадельфийских играх, и участники инклюзивного коллектива «Вдохновение» сделали это очень достойно, - прокомментировала директор центра «Парус надежды» Екатерина Пяткина. - Для саратовских танцоров на колясках принять участие в мероприятии такого масштаба, и более того, оказаться в числе победителей, является огромным стимулом двигаться дальше, творить, развиваться и готовиться к новым победам.