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Саратовские танцоры стали призерами Парадельфийских игр

Новости / Культура
Саратовские танцоры стали призерами Парадельфийских игр


Участники студии «Вдохновение» центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» Светлана Габова и Мария Тюсина получили диплом третьей степени в номинации «Хореографическое искусство».

По информации министерства социального развития области, II международные Парадельфийские игры – инклюзивные состязания людей с инвалидностью в области высших достижений в искусстве – проходили с 11 по 17 ноября в Ижевске. Количество российских и зарубежных участников составило более 2 тысяч человек.

Творческие соревнования проводились по 29 номинациям в 8 видах искусств (музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое, цирковое искусство, литература (авторство) и жестовая песня). Саратовская делегация, помимо выступлений на сцене, принимала участие в творческих мастер-классах по танцам и вокалу.

- Нам выпала огромная честь представить саратовский регион на международных Парадельфийских играх, и участники инклюзивного коллектива «Вдохновение» сделали это очень достойно, - прокомментировала директор центра «Парус надежды» Екатерина Пяткина. - Для саратовских танцоров на колясках принять участие в мероприятии такого масштаба, и более того, оказаться в числе победителей, является огромным стимулом двигаться дальше, творить, развиваться и готовиться к новым победам.