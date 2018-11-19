Модель шипуемых шин Viatti стала одной из лучших в рейтинге «Мосавтошина»

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Модель Viatti Bosco Nordico заняла вторую строчку рейтинга в категории «Шипованные».Авторы составляли рейтинг на основе оценок и комментариев реальных покупателей к тем или иным моделям шин. Всего специалисты учли 13 параметров: от стиля вождения автовладельцев до условий эксплуатации. В «Народный ТОП зимних шин» вошли модели, проверенные временем и заслужившие доверие водителей.Для эксплуатации по глубокому снегу или по растопленному реагентами льду легковые Viatti Bosco Nordico подходят идеально. Модель обладает ассиметричным рисунком протектора и широким разносом шипов. Это обеспечивает шинам первоклассную износостойкость, высокую надёжность и безопасность. Помимо этого Viatti Bosco Nordico обладают улучшенной проходимостью по глубокому снегу. За это свойство отвечают специальные углубления в плечевых шашках по технологии SnowDrive.«Безусловно, нам приятно получить столь высокую оценку от тех, для кого мы работаем каждый день – от автовладельцев. Наша продукция заслуженно пользуется народным доверием и является для водителей надёжным партнёром, помогая чувствовать себя на дороге уверенно, комфортно и безопасно», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».Надёжные легковые и легкогрузовые шины бренда Viatti выпускаются на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.