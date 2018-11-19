В Саратовской области отметят День правовой помощи детям
20 ноября пройдут мероприятия консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.
По информации управление Министерства юстиции РФ по Саратовской области, в течение дня будут организованны пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка.
На различных площадках Саратова и муниципальных районов будут проводиться горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, мастер-классы, тренинги, конкурсы рисунков, стенгазет, информационных буклетов, викторины, беседы, дискуссии, библиотечные выставки, деловые игры, экскурсии и так далее.
Фото http://edu21.cap.ru