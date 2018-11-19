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В Саратовской области отметят День правовой помощи детям

Новости
В Саратовской области отметят День правовой помощи детям

20 ноября пройдут мероприятия консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

По информации управление Министерства юстиции РФ по Саратовской области, в течение дня будут организованны пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка.

На различных площадках Саратова и муниципальных районов будут проводиться горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, мастер-классы, тренинги, конкурсы рисунков, стенгазет, информационных буклетов, викторины, беседы, дискуссии, библиотечные выставки, деловые игры, экскурсии и так далее.

Фото http://edu21.cap.ru