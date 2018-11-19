В Саратове стартует фестиваль актуального научного кино
Открытие состоится завтра, 20 ноября, в 12.00 в XII корпусе Саратовского госуниверситета (ул. Вольская, 10).
Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) пройдет с 20 по 24 ноября. Его идейными вдохновителями и организаторами стали преподаватели и студенты кафедры социальных коммуникаций СГУ имени Н.Г.Чернышевского. В состав оргкомитета вошли также представители Саратовского областного методического киновидеоцентра. Все кинопоказы в рамках фестиваля будут организованы при технической поддержке учреждения.
"Фильмы для этого фестиваля предоставлены областным киновидеоцентром в рамках лицензионного соглашения, заключенного с организаторами этого всероссийского проекта, - сообщают организаторы. - Кроме того, все спикеры фестиваля получат в подарок пригласительные билеты на посещение новогодних представлений, которые пройдут в кинозале «На Рижской» с 20 по 27 декабря.
В ходе фестиваля пройдут показы документальных фильмов российских и зарубежных режиссеров, открытые дискуссии и увлекательные лекции на самые актуальные темы современности.