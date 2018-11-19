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Четверо саратовцев задержаны за кражи из автомобилей

Новости / ЧП
Четверо саратовцев задержаны за кражи из автомобилей

Их подозревают в совершении двух преступлений.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, вчера в ходе оперативно-профилактических мероприятий по предотвращению краж с автотранспорта и сбыта похищенного имущества сотрудниками полиции в ломбарде на ул. Антонова задержаны четверо молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, один из которых был ранее судим за кражу. По данным полиции, в ночь с 17 на 18 ноября они выдавили заднее стекло в автомобиле ВАЗ-210740, припаркованном у дома 4 по ул. 3-й проезд Строителей, и украли из салона две аудиоколонки и автомагнитолу.

Помимо этого, вчера в полицию обратился саратовец, который рассказал, что той же ночью из его автомобиля "Мерседес Бенц" у дома 57 по ул. Лебедева-Кумача были украдены автомагнитола и две колонки. В салон авто злоумышленники также проникли через заднее стекло.

В совершении данного преступления подозреваются те же граждане. В отношении них возбуждено уголовное дело.