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Форум «Вместе Ради Перемен» объединил активных людей в сфере защиты животных

Новости
Форум «Вместе Ради Перемен» прошел в Москве 13 ноября 2018 года. Более 160 представителей социально ответственного бизнеса и НКО, действующих в области защиты животных, стали участниками мероприятия.

Форум «Вместе Ради Перемен» объединил активных людей в сфере защиты животных

Содействие гуманному решению проблемы бездомных животных в России – главная задача собравшихся единомышленников.
Принятие ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и важность пропаганды ответственного отношения к питомцам – наиболее важные вопросы, которые активно обсуждались участниками форума. Между тем были также рассмотрены проблемы взаимодействия и сотрудничества НКО и бизнеса с властью, существующие практики решения проблем бездомных животных, формирование культуры ответственного отношения к домашним животным – эти направления вошли в повестку панельных дискуссий.
Итогом форума стала Резолюция, где защитники животных сформулировали основные решения, принятые на конференции во время обсуждения, и указали главные направления дальнейшей работы.
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