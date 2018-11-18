Форум «Вместе Ради Перемен» объединил активных людей в сфере защиты животных
Форум «Вместе Ради Перемен» прошел в Москве 13 ноября 2018 года. Более 160 представителей социально ответственного бизнеса и НКО, действующих в области защиты животных, стали участниками мероприятия.
Содействие гуманному решению проблемы бездомных животных в России – главная задача собравшихся единомышленников.
Принятие ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и важность пропаганды ответственного отношения к питомцам – наиболее важные вопросы, которые активно обсуждались участниками форума. Между тем были также рассмотрены проблемы взаимодействия и сотрудничества НКО и бизнеса с властью, существующие практики решения проблем бездомных животных, формирование культуры ответственного отношения к домашним животным – эти направления вошли в повестку панельных дискуссий.
Итогом форума стала Резолюция, где защитники животных сформулировали основные решения, принятые на конференции во время обсуждения, и указали главные направления дальнейшей работы.
Содействие гуманному решению проблемы бездомных животных в России – главная задача собравшихся единомышленников.
Принятие ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и важность пропаганды ответственного отношения к питомцам – наиболее важные вопросы, которые активно обсуждались участниками форума. Между тем были также рассмотрены проблемы взаимодействия и сотрудничества НКО и бизнеса с властью, существующие практики решения проблем бездомных животных, формирование культуры ответственного отношения к домашним животным – эти направления вошли в повестку панельных дискуссий.
Итогом форума стала Резолюция, где защитники животных сформулировали основные решения, принятые на конференции во время обсуждения, и указали главные направления дальнейшей работы.