В Томске прошла акция, посвященная Всемирному дню вторичной переработки
Мероприятие проводилось при поддержке пивоваренной компании
Как и было запланировано, в Томском государственном университете 15 ноября прошла акция, приуроченная к Всемирному дню вторичной переработки. Мероприятие проводилось при поддержке пивоваренной компании «Балтика», и было посвящено принципам раздельного сбора отходов упаковки.
Волонтёрам экологической организации «Зелёный луч» удалось подробно рассказать горожанам о правильной сортировке отходов, о ее значимости для окружающей среды и жителей планеты.
Отмечается, что со своей стороны местные жители проявили большую заинтересованность к проблеме переработки мусора. Организаторами было принято решение регулярно проводить подобные мероприятия и уже следующая акция, посвященная рациональному обращению с отходами, пройдет в Томске 24 ноября.
Как и было запланировано, в Томском государственном университете 15 ноября прошла акция, приуроченная к Всемирному дню вторичной переработки. Мероприятие проводилось при поддержке пивоваренной компании «Балтика», и было посвящено принципам раздельного сбора отходов упаковки.
Волонтёрам экологической организации «Зелёный луч» удалось подробно рассказать горожанам о правильной сортировке отходов, о ее значимости для окружающей среды и жителей планеты.
Отмечается, что со своей стороны местные жители проявили большую заинтересованность к проблеме переработки мусора. Организаторами было принято решение регулярно проводить подобные мероприятия и уже следующая акция, посвященная рациональному обращению с отходами, пройдет в Томске 24 ноября.