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Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки выходного дня

Новости


Завтра на Театральной площади Саратова состоится сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня».

Также в этот день ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: плодоовощная продукция, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.