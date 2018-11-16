Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки выходного дня
Завтра на Театральной площади Саратова состоится сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня».
Также в этот день ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: плодоовощная продукция, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.