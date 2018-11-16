На российском рынке появился бесплатный сервис poisktenderov.ru

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Разработчики онлайн-сервиса создали его с целью облегчить поиск государственных закупок, проводимых в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Доступный любым пользователям, сайт дает возможность не только бесплатно создать фильтр для поиска государственных закупок, но и совершенно бесплатно сформировать на электронный адрес подписку на новые закупки.В ежедневном режиме система будет проводить мониторинг закупок по созданному предварительно фильтру и отправлять на указанный Вами email только те торги, которые интересуют именно Вас. Сервис располагает мощной поисковой системой, поддерживающей более 50 правил фильтрации госзакупок. Например, фильтр настраивается по диапазону начальной и максимальной цены, ключевым словам или словам-исключениям, региону поиска госзакупок, типу закупочной процедуры и другим.Удобство настройки фильтров, возможность сохранения автоматического уведомления о появлении новых торгов – основные преимущества Poisktenderov.ru (https://poisktenderov.ru/) по сравнению с ресурсом zakupki.gov.ru.