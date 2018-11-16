16 ноября 2018 00:14 ПЯТНИЦА
Новости
20:59 | 16 ноября
В Томске прошла акция, посвященная Всемирному дню вторичной переработки
17:00 | 16 ноября
На первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту Данила Семериков одержал победу
16:22 | 16 ноября
Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки выходного дня
15:21 | 16 ноября
В феврале начнется переход на цифровое телерадиовещание
14:53 | 16 ноября
На российском рынке появился бесплатный сервис poisktenderov.ru
14:33 | 16 ноября
Отель Grand Hotel Alassio
14:29 | 16 ноября
«Балтика» напрямую инвестирует в развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов
14:05 | 16 ноября
В музее боевой и трудовой славы открылась новая выставка «Достойны ратной славы»
13:09 | 16 ноября
Саратовский спортсмен Даниил Чмутов занял два первых места на федеральных соревнованиях по конькобежному спорту
12:15 | 16 ноября
Подошла к концу акция "Живи, лес!"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На российском рынке появился бесплатный сервис poisktenderov.ru

Новости
На российском рынке появился бесплатный сервис poisktenderov.ru

Бесплатный сайт для поиска государственных закупок poisktenderov.ru стартовал в рунете в октябре 2018 года.

Разработчики онлайн-сервиса создали его с целью облегчить поиск государственных закупок, проводимых в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Доступный любым пользователям, сайт дает возможность не только бесплатно создать фильтр для поиска государственных закупок, но и совершенно бесплатно сформировать на электронный адрес подписку на новые закупки.

В ежедневном режиме система будет проводить мониторинг закупок по созданному предварительно фильтру и отправлять на указанный Вами email только те торги, которые интересуют именно Вас. Сервис располагает мощной поисковой системой, поддерживающей более 50 правил фильтрации госзакупок. Например, фильтр настраивается по диапазону начальной и максимальной цены, ключевым словам или словам-исключениям, региону поиска госзакупок, типу закупочной процедуры и другим.

Удобство настройки фильтров, возможность сохранения автоматического уведомления о появлении новых торгов – основные преимущества Poisktenderov.ru (https://poisktenderov.ru/) по сравнению с ресурсом zakupki.gov.ru.