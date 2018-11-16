Отель Grand Hotel Alassio
Изысканный Grand Hotel Alassio расположен недалеко от центра курорта Алассио, на берегу Лигурийского моря.
Гранд-отель et d’Alassio, занимающий особняк XIX века, впервые принял постояльцев в 1897 году. На протяжении своей истории отель принимал множество известных творческих личностей, а также аристократов. Среди гостей нельзя не выделить королевскую чету Саксонии и членов английской королевской семьи.
После 42-летнего перерыва гранд-отель вновь распахнул свои двери и, благодаря тщательной и исторически точной реконструкции здания, предстал перед своими гостями в своем лучшем виде. С учетом современных потребностей 78 номеров «старого» отеля преобразовали в 61 номер. На верхних этажах здания было оборудовано несколько люксов с просторными балконами, откуда открывается вид на залив Алассио и остров Галлинара. Также, к основному зданию было пристроено здание из стеклянных панелей, фасад которого выходит на площадь Пьяцца Партигиани. Кроме того, напротив этого здания был возведен Центр талассотерапии площадью 1 500 м², один из немногих центров такого рода в Италии. Он оборудован талассо-ванными, гидромассажными ванными и спа-салоном. Необычная стеклянная пирамида выделяется среди городской архитектуры, а вход в центр напоминает вход в Луврский дворец.
Расположение. Отель расположен в минуте ходьбы от центра курорта Алассио, на берегу Лигурийского моря.
Номерной фонд. К услугам гостей 61 номер, включая Superior Rooms (с видом на море и горы), Deluxe Rooms (в том числе с террасой), Suites (в том числе с террасой), Ambassador Suite, Penthouse Suite, Presidential Suite.
Рестораны и бары. Gazebo Restaurant предлагает блюда средиземноморской и лигурийской кухни. GH Bistrot Restaurant предложат закуски, легкие салаты и блюда местной кухни. Также в отеле есть пиццерия Lentini’s Pizza, где готовят домашнюю пиццу из бездрожжевого теста. GH Bar предлагает закуски и коктейли. Расположен на пляже, откуда открывается один из наиболее красивых видов на закат Алассио. Открыт ежедневно с 10:00.
Thalassio Medical SPA. Оздоровительный центр талассотерапии занимает три этажа площадью 1500 кв м. Первый этаж оснащен крытым бассейном с морской водой, нагреваемой до 33 градусов, с гидромассажем и комплексом Acque Talassoterapiche. Располагает процедурными кабинетами со специальными ваннами, такими как: Niagara, Osmosis, Vichy, Talasso e Talax idro. Медицинский центр расположен на втором этаже, где проводятся различные обследования: checkup на BIONIC SCANNER, общее обследование, флеботерапия и др. Также, медицинский центр предлагает гостям трехдневные и недельные программы: детокс, снижение веса, anti-aging, anti-stress. В центре имеется фитнес-уголок, оснащенный новейшим спортивным оборудованием, а также есть возможность занятий с персональным тренером.
Детский клуб. Открыт в отеле с 15 июня по 15 сентября для детей от 4 до 10 лет.
Спортивные клубы. Алассио предоставляет широкий выбор спортивной деятельности: от доступа в один из самых престижных теннисных клубов Италии с семью грунтовыми кортами, расположенном в старинном парке площадью более 12000 кв м, до дайвинга,
позволяющего любоваться морской фауной и археологическими находками. Недалеко от отеля находятся также гольф клуб, дайвинг клуб, ипподром, трассы для велоспорта.
Мероприятия и конференции. Отель представляет собой идеальное место для празднования важных событий, таких как: свадьбы, церемонии и собрания, благодаря великолепному ресторану, вместительностью на 70 посадочных мест с качественным обслуживанием, и залу для совещаний с видом на море, вместительностью до 70 человек, оснащённому разнообразным технологическим оборудованием.
САЙТ ОТЕЛЯ Grand Hotel Alassio: http://www.ghalassio.com/