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«Балтика» напрямую инвестирует в развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов

Новости
«Балтика» напрямую инвестирует в развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов

Взаимодействуя с региональными и отраслевыми операторами, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, уже пять лет вкладывает прямые инвестиции в развитие инфраструктуры раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки. Компания анализирует свою деятельность в сфере сбора и переработки отходов в рамках Всемирного дня вторичной переработки.

В 2018 году «Балтика» направила на переработку около 45000 тонн отходов, из которых 3600 тонн составила ПЭТ-упаковка. Достигнутый за 10 месяцев результат свидетельствует о выполнении компанией взятых на себя обязательств по сравнению с предыдущим годом удвоить объем направленных на переработку отходов ПЭТ.

Компания «Балтика» последовательно действует в области рециклинга, не только уплачивая экологический сбор, предусмотренный законодательством, но и работает в соответствии с программой устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», а также реализует собственную программу «Принеси пользу своему городу». Благодаря ей и сотрудничеству с партнерами, более чем в 30 российских городах сегодня установлено свыше 3000 контейнеров для сбора ПЭТ-упаковки. Только в этом году 1177 новых контейнеров появились в 12 городах страны.

Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, комментируя деятельность компании в сфере сбора и переработки отходов, заметил: «Балтика» желает быть частью процесса формирования новой модели управления отходами в России. Но понимая пока еще несовершенство действующей системы, компания предлагает не увеличивать размеры ставок экосбора за невыполнение нормативов утилизации отходов, обеспечить постепенное изменение системы утилизации, включить инвестиции компаний в счет уплаты экосбора.