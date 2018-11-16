В феврале начнется переход на цифровое телерадиовещание
Переход с аналогового на цифровое телерадиовещание будет поэтапным и начнется в феврале 2019 года.
Вчера с соответствующим заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ.
Переход продлится полгода.
На данный момент более 98% жителей Саратовской области могут бесплатно смотреть 10 общероссийских обязательных общедоступных каналов в цифровом формате (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» и три радиоканала: «Маяк», «Радио России», «Вести-FM».
К концу 2018 года жителям региона станут доступны еще 10 телеканалов второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ» (второй мультиплекс). Сейчас этот пакет каналов доступен около 68% жителей области.
Трансляция региональных программ осуществляется на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России».