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В музее боевой и трудовой славы открылась новая выставка «Достойны ратной славы»

Новости
В музее боевой и трудовой славы открылась новая выставка «Достойны ратной славы»

В музее боевой и трудовой славы к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России открылась новая выставка «Достойны ратной славы».

Экспозиция открылась к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

В основе выставки предметы из фондов музея, рассказывающие о саратовцах – военнослужащих Советской и Российской армии. Экспонаты выставки знакомят с историей Саратовского военного института биологической и химической безопасности, который прошел славный путь через суровые военные годы и мирные дни, осуществляя подготовку высококвалифицированных специалистов для Вооруженных Сил нашей страны с 1932 по 2008 годы. За это время неоднократно менялось название учебного заведения, но неизменными были профессиональные и нравственные качества выпускников – защитников и опоры государства. На выставке вызывают интерес различные средства химической защиты, применяемые в разные годы в армии.

В День войск радиационной, химической и биологической защиты новую выставку посетили руководители Регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области, Регионального центра допризывной подготовки молодежи и патриотического воспитания Саратовской области, студенты ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий».