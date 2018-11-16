В музее боевой и трудовой славы открылась новая выставка «Достойны ратной славы»
В музее боевой и трудовой славы к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России открылась новая выставка «Достойны ратной славы».
Экспозиция открылась к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.
В основе выставки предметы из фондов музея, рассказывающие о саратовцах – военнослужащих Советской и Российской армии. Экспонаты выставки знакомят с историей Саратовского военного института биологической и химической безопасности, который прошел славный путь через суровые военные годы и мирные дни, осуществляя подготовку высококвалифицированных специалистов для Вооруженных Сил нашей страны с 1932 по 2008 годы. За это время неоднократно менялось название учебного заведения, но неизменными были профессиональные и нравственные качества выпускников – защитников и опоры государства. На выставке вызывают интерес различные средства химической защиты, применяемые в разные годы в армии.
В День войск радиационной, химической и биологической защиты новую выставку посетили руководители Регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области, Регионального центра допризывной подготовки молодежи и патриотического воспитания Саратовской области, студенты ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий».