Саратовский спортсмен Даниил Чмутов занял два первых места на федеральных соревнованиях по конькобежному спорту
С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге проходят всероссийские соревнования «На призы федерации конькобежного спорта г.Санкт-Петербурга».
Саратовскую область представляет саратовский спортсмен мастер спорта Чмутов Даниил.
В первый день соревнований, 15 ноября, Даниил занял 1 место в забеге на дистанции 3000 м и 1 место в масс-старте среди юниоров.
Подготовила спортсмена тренер по конькобежному спорту О.Н. Шамсутдинова.
Еще один саратовский конькобежец - мастер спорта международного класса Данила Семериков в составе сборной России примет участие в этапе Кубка мира по конькобежному спорту.
Международный конькобежный сезон 2018/2019 стартует этапами Кубка мира, первый из которых состоится с 16 по 18 ноября в Обихиро (Япония).
17 ноября Данила выступит в масс-старте, 18 ноября - на дистанции 5000 метров.