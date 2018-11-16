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Саратовский спортсмен Даниил Чмутов занял два первых места на федеральных соревнованиях по конькобежному спорту

Новости


С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге проходят всероссийские соревнования «На призы федерации конькобежного спорта г.Санкт-Петербурга».

Саратовскую область представляет саратовский спортсмен мастер спорта Чмутов Даниил.

В первый день соревнований, 15 ноября, Даниил занял 1 место в забеге на дистанции 3000 м и 1 место в масс-старте среди юниоров.

Подготовила спортсмена тренер по конькобежному спорту О.Н. Шамсутдинова.

Еще один саратовский конькобежец - мастер спорта международного класса Данила Семериков в составе сборной России примет участие в этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

Международный конькобежный сезон 2018/2019 стартует этапами Кубка мира, первый из которых состоится с 16 по 18 ноября в Обихиро (Япония).

17 ноября Данила выступит в масс-старте, 18 ноября - на дистанции 5000 метров.