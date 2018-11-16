16 ноября 2018 00:15 ПЯТНИЦА
Новости
20:59 | 16 ноября
В Томске прошла акция, посвященная Всемирному дню вторичной переработки
17:00 | 16 ноября
На первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту Данила Семериков одержал победу
16:22 | 16 ноября
Завтра в Саратове пройдут очередные ярмарки выходного дня
15:21 | 16 ноября
В феврале начнется переход на цифровое телерадиовещание
14:53 | 16 ноября
На российском рынке появился бесплатный сервис poisktenderov.ru
14:33 | 16 ноября
Отель Grand Hotel Alassio
14:29 | 16 ноября
«Балтика» напрямую инвестирует в развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов
14:05 | 16 ноября
В музее боевой и трудовой славы открылась новая выставка «Достойны ратной славы»
13:09 | 16 ноября
Саратовский спортсмен Даниил Чмутов занял два первых места на федеральных соревнованиях по конькобежному спорту
12:15 | 16 ноября
Подошла к концу акция "Живи, лес!"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Подошла к концу акция "Живи, лес!"

Новости
Подошла к концу акция "Живи, лес!"

В Год волонтера акция «Живи, лес!» прошла во всех районах региона.

В ней приняли участие 34,4 тысячи человек. Было проведено озеленение парков, скверов, территорий около дошкольных учреждений и школ. На этих территориях муниципальные служащие, сотрудники лесничеств и школьники общими усилиями высадили более 47,5 тысяч саженцев каштана, березы, липы, клена и других пород. В целях экологического образования и просвещения подрастающего поколения проведено 22 занятия в учебных заведениях и прочитано 14 лекций.

За время проведения акции 127 га земель лесного фонда и населенных пунктов было очищено от мусора и захламленности.

В рамках акции в лесничествах области собрано порядка 6 тонн семян таких древесно-кустарниковых пород как дуб, каштан, арония, акация, жимолость, ирга, клен, липа, рябина, черемуха.