Подошла к концу акция "Живи, лес!"
В Год волонтера акция «Живи, лес!» прошла во всех районах региона.
В ней приняли участие 34,4 тысячи человек. Было проведено озеленение парков, скверов, территорий около дошкольных учреждений и школ. На этих территориях муниципальные служащие, сотрудники лесничеств и школьники общими усилиями высадили более 47,5 тысяч саженцев каштана, березы, липы, клена и других пород. В целях экологического образования и просвещения подрастающего поколения проведено 22 занятия в учебных заведениях и прочитано 14 лекций.
За время проведения акции 127 га земель лесного фонда и населенных пунктов было очищено от мусора и захламленности.
В рамках акции в лесничествах области собрано порядка 6 тонн семян таких древесно-кустарниковых пород как дуб, каштан, арония, акация, жимолость, ирга, клен, липа, рябина, черемуха.