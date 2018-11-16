Саратовцев приглашают на вечер памяти Николая Болкунова
В программе мероприятия – презентация книги автора «Долгота дней моих».
18 ноября в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится вечер памяти прозаика, публициста, члена Союза писателей России Николая Болкунова. По информации МУК "ЦБС г. Саратова", Николай Васильевич работал в саратовской областной газете «Заря молодежи», на областном радио и телевидении, редактором Приволжского книжного издательства, заместителем главного редактора журнала «Волга». С 2004 по 2007 год Николай Болкунов возглавлял литературно-художественный журнал «Волга – XXI век».
Сегодня перу автора принадлежат книги «Ожидание весны», «Ледоход, «Прости мя, Господи», «…И было утро», «Поездка на этюды», многие повести, рассказы, очерки, стихотворения, эссе.
В 2002 году за сборник повестей и рассказов «…И было утро» Николай Болкунов был удостоен звания лауреата литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева.