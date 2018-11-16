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Саратовская область получит 200 млрд. рублей на реализацию нацпроектов

Новости
Саратовская область получит 200 млрд. рублей на реализацию нацпроектов


В ближайшие шесть лет планируется участие в пятидесяти федеральных программах.

Сегодня в историческом парке «Россия – моя история» проходит заседание Совета при губернаторе области по стратегическому развитию и региональным проектам. Его участники обсуждают планы по реализации на территории региона в 2019 – 2024 гг. национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. По информации пресс-службы главы региона, на эти цели федеральным центром будет выделено нашей области 200 млрд. рублей.

- Запланированные на ближайшие 6 лет федеральные средства – беспрецедентные, - отметил в ходе заседания губернатор Валерий Радаев. - На всю страну это 28 триллионов рублей. Нами определены базовые параметры участия в 11 нацпроектах, то есть в пятидесяти федеральных программах. Пропорция софинансирования - 98 на 2 процента. Требуемый для области объем – 220 миллиардов рублей с учетом госпрограмм, наша доля – порядка 20 миллиардов. Эти цифры – пока ориентировочные. Мы продолжим плотно работать с федеральным правительством на предмет включения в программы самых востребованных жителями объектов.

В рамках реализации нацпроектов планируется строительство дошкольных и медицинских учреждений, включая региональный онкоцентр, капитальный ремонт учреждений культуры, продолжение программ «Безопасные и качественные дороги» и комплексного благоустройства территорий, а также ряд других направлений.

Фото https://proufu.ru