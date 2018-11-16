Прокуроры США взялись всерьез за «асбестовые фонды»
Работу фондов, связанных с асбестом, продолжает расследовать администрация президента США Дональда Трампа. Прокуроры всерьез взялись за проверку деятельности организаций, созданных для обслуживания интересов и обеспечения медпомощи гражданам, якобы пострадавшим в результате контакта с асбестом.
Напомним, что в 80-х годах прошлого века под колоссальным давлением оказались компании, занимавшиеся добычей и применением асбеста. Предприниматели объединились для защиты от нападок противников асбеста и создали ряд фондов для рассмотрения асбестовых дел. Эти фонды в дальнейшем и стали отличным инструментом шантажа для мошенников (https://apnews.com/b9343b6807fe4f0e860483f584db0bf5).
Как считают в прокуратуре, в стране сложилась целая преступная схема, основанная на мошеннических судебных исках – фонды, которые должны оказывать финансовую помощь людям, переполнены аферами адвокатских контор и поддельными исками. Предполагается, что влиятельная часть руководства фондов является адвокатами, которые имеют прямой интерес в получении денег с производства судебных дел.