Ученики Риммы Беляково представят дипломный спектакль по Вампилову

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Как сообщили в театре, пьесу Александра Вампилова поставит со своими воспитанниками руководитель мастерской, народная артистка России, профессор Римма Ивановна Белякова. Эта постановка станет четвертым дипломным спектаклем для студентов-четверокурсников, в репертуаре Саратовского ТЮЗа увидеть ее можно будет только до конца этого театрального сезона. Художником спектакля станет Ольга Колесникова, которая работает с этим курсом над оформлением всех дипломных постановок, художником по свету – Валерий Туманов."Спектакль «Прощание в июне» — это, прежде всего, обращение к молодому зрителю, - так анонсируют премьеру в ТЮЗе". Эту пьесу молодой Вампилов написал еще во время учебы на курсах при Литературном институте им. А.М.Горького, драматургу не было и тридцати лет, а героям его истории — и того меньше. Насколько вообще созвучны проблемы вампиловских героев современным молодым людям? Студенты мастерской Р.И.Беляковой уже разбирались в вопросах чести и честности в любви на материале пьес Островского в спектакле «Любовь и деньги». Теперь у них, а вместе с ними и у зрителей ТЮЗа, появится возможность сравнить, так ли сильно отличаются влюбленные 19 века, 20 века и нашего нового тысячелетия".