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В выходные дорожные полицейские выявили восьмерых автомобилистов в состоянии опьянения

Новости
В выходные дорожные полицейские выявили восьмерых автомобилистов в состоянии опьянения

Подведены итоги операции "Нетрезвый водитель", которая проводилась на дорогах Саратова в вечернее и ночное время 9 и 10 ноября.

По информации ГИБДД города, за время проведения рейдов было выявлено 8 нарушений по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 8 нарушений по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Двое нетрезвых водителей на момент задержания оказались лишены права управления транспортными средствами.

В Госавтоинспекции напомнили, что в отношении водителей повторно севших за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Автомобилистам, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Следующее оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» будет проводиться в вечернее и ночное время с 15 по 17 ноября.

Фото https://static.mvd.ru