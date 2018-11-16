В выходные дорожные полицейские выявили восьмерых автомобилистов в состоянии опьянения

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По информации ГИБДД города, за время проведения рейдов было выявлено 8 нарушений по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 8 нарушений по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Двое нетрезвых водителей на момент задержания оказались лишены права управления транспортными средствами.В Госавтоинспекции напомнили, что в отношении водителей повторно севших за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Автомобилистам, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Следующее оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» будет проводиться в вечернее и ночное время с 15 по 17 ноября.Фото https://static.mvd.ru