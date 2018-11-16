Мужчина задушил пенсионерку, пытаясь помочь ей встать с пола

просмотров: 101

По информации СУ СКР по Саратовской области, 74-летняя женщина, проживавшая в частном домовладении в селе Нижняя Чернавка, разрешила пожить в своем доме 51-летнему знакомому. В период с 22 по 24 сентября хозяйка жилища и ее 51-летний гость распивали спиртное. 24 сентября женщина пошла спать в свою комнату, однако из-за сильного опьянения не дошла до постели и упала на пол.Квартирант поспешил ей на помощь: он ухватил хозяйку обеими руками за одежду в области спины, пытаясь поднять. Не сумев этого сделать, он положил ее обратно на пол. Спустя некоторое время он обратил внимание, что женщина не дышит. Тогда мужчинаобратился в полицию и сообщил о гибели хозяйки дома.- Осознав, что гибель женщины наступила от его неосторожных действий, 51-летний мужчина написал явку с повинной и в ходе предварительного следствия полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии, - рассказали в следственном управлении. - Следствием собрана достаточная доказательственная база и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://kokshetau.asia