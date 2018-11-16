МЧС предупреждает об опасности тонкого льда

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Температура воздуха в области держится на минусовой отметке, на небольших водоемах образовался тонкий неокрепший лед. МЧС предупреждает, что выходить на него сейчас – прямой риск для жизни."Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, - призывают в ведомстве. - Для любителей подледного лова необходимо соблюдать свои меры предосторожности: не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами в одном месте и не ловить рыбу возле промоин. Выходить на берег, спускаться на лед и идти по нему безопаснее по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В этом случае следует немедленно вернуться назад по своим же следам. Если лед проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинуть руки и выбираться на берег полыньи. Затем отползать от опасной зоны, двигаться в ту сторону, откуда пришли. Наиболее безопасно выбираться из полыньи, перекатываясь со спины на живот".