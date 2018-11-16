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В Саратове ликвидируется Городской молодежный центр

Новости
В Саратове ликвидируется Городской молодежный центр


Это связано с работой администрации города по оптимизации деятельности муниципальных организаций.

Сегодня было опубликовано постановление администрации Саратова, в соответствии с которым ликвидируется МБУ «Городской молодежный центр». В пресс-службе мэрии сообщили, что функционал и полномочия, имеющиеся у ГМЦ, будут переданы другому учреждению, в состав которого, по сути, войдет молодежный центр.

- Никто не говорит о том, что город не будет заниматься вопросами молодежной политики, - комментируют в администрации. - Подчеркиваем, такое решение - не отказ от проведения множества мероприятий для активной молодежи, а перераспределение ресурсов.

Также отмечается, что работа по оптимизации муниципальных организаций будет продолжена.

Фото https://saroblnews.ru