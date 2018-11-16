В Саратове ликвидируется Городской молодежный центр
Это связано с работой администрации города по оптимизации деятельности муниципальных организаций.
Сегодня было опубликовано постановление администрации Саратова, в соответствии с которым ликвидируется МБУ «Городской молодежный центр». В пресс-службе мэрии сообщили, что функционал и полномочия, имеющиеся у ГМЦ, будут переданы другому учреждению, в состав которого, по сути, войдет молодежный центр.
- Никто не говорит о том, что город не будет заниматься вопросами молодежной политики, - комментируют в администрации. - Подчеркиваем, такое решение - не отказ от проведения множества мероприятий для активной молодежи, а перераспределение ресурсов.
Также отмечается, что работа по оптимизации муниципальных организаций будет продолжена.
Фото https://saroblnews.ru