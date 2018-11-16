16 ноября 2018 04:02 ПЯТНИЦА
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Сегодня ночью на улице Рахова будет проводиться обрезка деревьев

Новости
Сегодня ночью на улице Рахова будет проводиться обрезка деревьев

В период проведения работ по обрезке деревьев с 22.00 15 ноября 2018 года до 04.00 16 ноября 2018 года будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по улице Рахова на участке от улицы Ульяновской до улицы Мичурина.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий. Регулирование движения планируется обеспечить сотрудниками ГИБДД.