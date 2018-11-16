Делегация Саратовской области участвует в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
Министр культуры Татьяна Гаранина и делегация работников культуры Саратовской области принимают участие в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Торжественное открытие форума состоится 15 ноября.
14 ноября в рамках форума состоялось общее собрание Союза музеев России. Саратов на мероприятии представляют Татьяна Гаранина, генеральный директор художественного музея имени Радищева Людмила Калинина , директор областного музея краеведения Евгений Казанцев, директор историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук, директор государственного музея Константина Федина Наталья Щелканова.