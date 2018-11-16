16 ноября 2018 04:02 ПЯТНИЦА
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18:00 | 15 ноября
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17:07 | 15 ноября
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16:16 | 15 ноября
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15:25 | 15 ноября
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13:40 | 15 ноября
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12:49 | 15 ноября
МЧС предупреждает об опасности тонкого льда
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11:03 | 15 ноября
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10:09 | 15 ноября
Делегация Саратовской области участвует в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
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Делегация Саратовской области участвует в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума

Новости
Делегация Саратовской области участвует в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума

Министр культуры Татьяна Гаранина и делегация работников культуры Саратовской области принимают участие в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Торжественное открытие форума состоится 15 ноября.

14 ноября в рамках форума состоялось общее собрание Союза музеев России. Саратов на мероприятии представляют Татьяна Гаранина, генеральный директор художественного музея имени Радищева Людмила Калинина , директор областного музея краеведения Евгений Казанцев, директор историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук, директор государственного музея Константина Федина Наталья Щелканова.