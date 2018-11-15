На Волжской пройдут соревнования по рубке шашкой
Они будут посвящены Всероссийскому дню памяти подвига казаков на защите Москвы.
Турнир пройдет в воскресенье, 18 ноября, на Волжской возле издательства "Слово". По информации организаторов, турнир состоится в нескольких дисциплинах: рубка лозы между метками, рубка лозы под шапкой, рубка мишеней на стойке вперед, рубка мишеней на стойке назад, рубка вывешенной мишени.
Участники соревнований выступят с показательными выступлениями. А самые смелые зрители смогут попробовать свои силы в такой дисциплине, как рубка мишеней на стойке вперед.
Патриотическая акция «Всероссийский день памяти подвига казаков на защите Москвы» посвящена событиям 1941 года. "19 ноября 1941 года четыре десятка воинов-кавалеристов 4 эскадрона 37 Армавирского полка 50 Кубанской дивизии (корпус генерала Доватора) ценой своей жизни совершили подвиг на Волоколамском направлении, сдерживая наступление немецкой танковой колонны. В 2006 году в 65-ю годовщину подвига на месте боя был установлен поклонный крест", - сообщают организаторы.
Фото http://рубка-шашкой.рф