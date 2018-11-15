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Задержаны подозреваемые в хищении нефтепродуктов

Новости / ЧП
Задержаны подозреваемые в хищении нефтепродуктов


У них изъято более тонны ГСМ.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в рамках проведения операции «ТЭК» оперативниками пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших хищение дизельного топлива и бензина из бензовозов одной из нефтеперерабатывающих организаций.

- Подозреваемые были задержаны с поличным в момент слива нефтепродуктов из бензовоза, - сообщили в полиции. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлены места хранения и сбыта, ранее похищенного дизельного топлива и бензина. Из арендуемых фигурантами гаражей полицейскими изъято 34 емкости и канистры с ГСМ общим объемом более 1 тонны.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.