В столице подвели итоги XVII Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов
XVII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов «Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Лечебное, профилактическое и спортивное питание» с успехом прошел в столице 29-31 октября. Темы, связанные с питанием в целом, а также вопросы применения и безопасности пищевых добавок, стали главным предметом обсуждения специалистов.
В мире набирает популярность тренд на здоровое питание, отметили диетологи и нутрициологи. Во многих странах большое количество людей начинают заботиться о своем здоровье, заниматься каким-то видом спорта, уделяют повышенное внимание питанию, пытаясь делать дневной рацион менее калорийным. Тенденции стараются следовать производители, предлагая возможности для удовлетворения новых пищевых потребностей. Это вызвало значительный рост потребления продуктов с нулевой или пониженной калорийностью. Популярный напиток Coca-Cola Zero, выпущенный Coca-Cola, бьет рекорды продаж – по сравнению с 2017 годом они выросли на 45%.
Доктор Эшли Робертс выступил с докладом в рамках конгресса (https://utro.ru/life/2018/11/13/1380437.shtml). Свое выступление он посвятил подсластителям и процедурам их оценки и безопасности. По его словам, безопасность подсластителей подтверждена ведущими мировыми регулирующими органами.