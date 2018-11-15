15 ноября 2018 02:12 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 14 ноября
На Волжской пройдут соревнования по рубке шашкой
17:09 | 14 ноября
Задержаны подозреваемые в хищении нефтепродуктов
16:15 | 14 ноября
В столице подвели итоги XVII Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов
15:19 | 14 ноября
Житель Ивантеевского района заплатит штраф за уклонение от призыва
14:29 | 14 ноября
Юных читателей познакомили с творчеством саратовского писателя Михаила Каришнева-Лубоцкого
13:35 | 14 ноября
Ветеринары области завершили вакцинацию сельскохозяйственных животных против различных заболеваний
12:44 | 14 ноября
В Красноармейской районе при пожаре погиб мужчина
11:50 | 14 ноября
С начала года по Приволжской железной дороге перевезено более 11 тысяч маломобильных граждан
10:59 | 14 ноября
Саратовская консерватория приглашает на концерт Академического хора
10:03 | 14 ноября
Подведены итоги профилактического мероприятия «Внимание, осенние каникулы!»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Житель Ивантеевского района заплатит штраф за уклонение от призыва

Новости
Житель Ивантеевского района заплатит штраф за уклонение от призыва


Вынесен приговор 18-летнему Андрею Башкайкину, обвинявшемуся в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в течение весеннего призыва 2018 года Башкайкин получил направление на медицинское обследование в областную психиатрическую больницу Святой Софии однако в указанное медицинское учреждение не явился. Попытки сотрудников полиции и военного комиссариата доставить юношу в названное лечебное учреждение успехов не принесли.

"Игнорируя свой долг нести военную службу, Башкайкин уклонился от прохождения медицинского обследования, преследуя цель избежать службы в Вооруженных силах Российской Федерации", - прокомментировали в следственном управлении.

В ходе предварительного следствия и в суде уклонист полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.