Житель Ивантеевского района заплатит штраф за уклонение от призыва
Вынесен приговор 18-летнему Андрею Башкайкину, обвинявшемуся в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в течение весеннего призыва 2018 года Башкайкин получил направление на медицинское обследование в областную психиатрическую больницу Святой Софии однако в указанное медицинское учреждение не явился. Попытки сотрудников полиции и военного комиссариата доставить юношу в названное лечебное учреждение успехов не принесли.
"Игнорируя свой долг нести военную службу, Башкайкин уклонился от прохождения медицинского обследования, преследуя цель избежать службы в Вооруженных силах Российской Федерации", - прокомментировали в следственном управлении.
В ходе предварительного следствия и в суде уклонист полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.