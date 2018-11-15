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Юных читателей познакомили с творчеством саратовского писателя Михаила Каришнева-Лубоцкого

Новости / Культура
Юных читателей познакомили с творчеством саратовского писателя Михаила Каришнева-Лубоцкого


Саратовские библиотеки провели День регионального чтения.

По информации Централизованной библиотечной системы Саратова, с инициативой проведения мероприятий выступила Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина. На этот раз День регионального чтения был посвящен творчеству саратовского писателя Михаила Каришнева-Лубоцкого, которому 6 ноября исполнилось 70-лет.

Наш земляк является автором книг «Волшебные сказки», «Чародей из Гнэльфбурга», «Приключения маленькой волшебницы», «День рождения домового» и других. Его произведения публиковались в журналах «Мурзилка», «Странник», «Волга - XХI век», «Кукумбер», литературной газете.

В рамках Дня регионального чтения сотрудники муниципальных библиотек провели обзоры книг, громкие чтения и другие мероприятия, на которых познакомили читателей с произведениями писателя.

Так, в Центральной городской библиотеке для детей и юношества прошла беседа-анонс «Приглашаем в сказки М.А.Каришнего-Лубоцкого». Присутствующие прослушали анонс встречи с писателем, обзор книжной выставки, вступление к сказке-повести «Чародей из Гнэльфбурга».